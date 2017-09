Golf-Turnier

29.09.2017 Newcastle upon Tyne. Golfprofi Martin Kaymer hat am zweiten Tag des British Masters in Newcastle upon Tyne deutlich an Boden auf die Spitze verloren. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann spielte nur eine mäßigen 71er Runde und liegt nur noch auf dem geteilten 35. Rang.

Am Vortag war Kaymer mit 66 Schlägen gut gestartet und hatte sich den aussichtsreichen 13. Platz erkämpft. Der Münchener Florian Fritsch liegt beim mit drei Millionen Pfund (3,42 Millionen Euro) dotierten Europa-Tour-Event mit insgesamt 134 Schlägen auf dem geteilten zehnten Rang. Die Führung auf dem Par-70-Kurs des Close House Golf Clubs übernahm der Engländer Tyrrell (128), der am zweiten Tag eine 65er Runde ablieferte. (dpa)