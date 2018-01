Viertelfinale in Melbourne

23.01.2018 Melbourne. Kyle Edmund hat zum ersten Mal in seiner Karriere und als sechster britischer Tennisspieler überhaupt das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Der Weltranglisten-49. schlug bei den Australian Open den an Nummer drei gesetzten ATP-Weltmeister Grigor Dimitrow aus Bulgarien 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Edmund auf den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien oder den an Nummer sechs gesetzten Kroaten Marin Cilic. Dimitrow hatte im November beim ATP-Finale in London den Titel geholt, musste sich im Viertelfinale von Melbourne aber nach 2:49 Stunden geschlagen geben. (dpa)