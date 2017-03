Houston. Das Trikot von Super-Bowl-Sieger Tom Brady ist gut sechs Wochen nach seinem Verschwinden wieder aufgetaucht. Polizeichef Art Acevedo aus dem texanischen Houston twitterte am Montag, man sei sehr stolz, das Trikot mit Hilfe des FBI und mexikanischer Behörden in Mexiko wiedergefunden zu haben.

20.03.2017

Den NFL-Angaben zufolge war das Trikot im Besitz eines nicht näher bezeichneten Vertreters internationaler Medien, der für den Super Bowl akkreditiert war. Nähere Angabe wurden nicht gemacht, die NFL verwies wegen der laufenden Ermittlungen auf die Bundespolizei FBI.

Football-Superstar Brady hatte nach dem dem spektakulären Triumph seiner New England Patriots im NFL-Finale in Houston geklagt, dass sein Trikot aus der Umkleidekabine verschwunden sei. Das wollten die texanischen Super-Bowl-Gastgeber nicht auf sich sitzen lassen. Sie leiteten eine umfangreiche Untersuchung ein. Auch die NFL fahndete nach dem Trikot.

Proud @houstonpolice Major Offenders Divison traced Brady Jersey to Mexico & it has been recovered with help of FBI & Mexican authorities.