Box-Halbfinale

12.01.2018 Hamburg. Jürgen Brähmer hat im Halbfinale des Boxturniers um die Muhammad-Ali-Trophy Heimrecht. Der Schweriner trifft am 24. Februar in Nürnberg auf den Briten Callum Smith, gab der Veranstalter bekannt.

Es waren auch Austragungsorte im Ausland im Gespräch. "Ich war auch bereit, im Ausland zu boxen. Ich sehe diesem Kampf zuversichtlich entgegen", sagte Brähmer.

Der 39 Jahre alte Supermittelgewichtler hatte das Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Rob Brant einstimmig nach Punkten gewonnen. Smith ist mit einem Punktsieg über den Schweden Erik Skoglund in die Vorschlussrunde eingezogen. Im anderen Halbfinale stehen sich am 17. Februar in Manchester der britische WBA-Weltmeister George Groves und sein Landsmann Chris Eubank, Champion der IBO, gegenüber.

Der frühere Halbschwergewichts-Weltmeister Brähmer hat von 52 Profikämpfen 49 gewonnen und drei verloren. Sein zwölf Jahre jüngerer Rivale Smith ist in 23 Kämpfen unbesiegt. "Mir macht es nichts aus, im Ausland zu boxen. Ich bin jünger und hungriger und werde Brähmer schlagen", sagt Smith. Die World Boxing Super Series (WBSS) um die Ali-Trophy wird im Supermittel- und im Cruisergewicht ausgetragen. Später sollen weitere Gewichtsklassen folgen. Es geht um ein Preisgeld von rund 50 Millionen Dollar. (dpa)