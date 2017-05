NBA-Playoffs

11.05.2017 Boston. Die Boston Celtics stehen vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Das Team um Superstar Isaiah Thomas bezwang die Washington Wizards mit 123:101 (67:51) und führt in der Serie "Best-of-Seven" mit 3:2.

Am Freitag (Ortszeit) könnte Boston den Einzug in die Runde der letzten Vier durch einen Erfolg in der US-Hauptstadt perfekt machen. Bei den Gastgebern überzeugte vor allem Avery Bradley mit 29 Punkten. Auch Al Horford (19), Thomas (18) und Jae Crowder (18) punkteten für die Celtics im zweistelligen Bereich. "Avery war der Schlüssel für den heutigen Sieg, in der Defensive und Offensive", schwärmte Thomas von seinem Team-Kollegen und Top-Scorer. Für Washington traf John Wall (21) am besten. Der Sieger der Serie trifft auf die Cleveland Cavaliers. (dpa)