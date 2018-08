Paralympische Leichtathletik-EM

Berlin. Nach Silber über 5000 Meter am Montag darf sich der Bonner Rennrollstuhlfahrer Alhassane Baldé über einen weiteren Erfolg freuen. Am Donnerstag holte er Bronze über 800 Meter - und darf auf weitere Erfolge hoffen.

Zweites Rennen, zweiter Erfolg – Alhassane Baldé räumt bei den Para-Leichtathletik-Europameisterschaften weiter ab. Nach seiner Silbermedaille am Montag über die 5000 Meter, belegte der Rennrollstuhlfahrer über die 800 Meter den dritten Platz.



Vor den Augen seiner Eltern lieferte sich der Bonner auf der Zielgeraden einen packenden Kampf mit Leo Pekka Tahti aus Finnland und dem Briten Nathan Maguire um die Bronzemedaille. Zwei Hundertstel reichten schließlich zum Edelmetall. Wie bereits am Montag ging der Sieg an den Schweizer Marcel Hug. Silber sicherte sich Julien Casoli aus Frankreich. Nach dem Rennen legten die Briten Einspruch ein.



Baldé hat noch zwei weitere Chancen auf Edelmetall. Der Bonner startet noch über die 1500 Meter und in der Staffel. Bereits vor den Wettbewerben war die EM für Annika Zeyen beendet. Die Bonnerin trat auf Anraten des medizinischen Stabs in Berlin gar nicht an. „Ich und mein medizinischer Stab haben in den vergangenen sechs Monaten alles versucht, meine Verletzung zu überwinden“, so die Rennrollstuhlfahrerin auf Facebook. „Leider hat es am Ende nicht gereicht.“