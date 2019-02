Serie gerissen

Pilot Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Alexander Schüller und Thorsten Margis in Aktion.

16.02.2019 Lake Placid. Die Siegesserie der deutschen Viererbob-Piloten ist gerissen.

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich, der am Freitag seinen siebten Sieg hintereinander im Zweierbob einfuhr, musste sich in Lake Placid mit seiner Crew Martin Grothkopp, Alexander Schüller und Thorsten Margis in der Königsklasse mit Platz vier zufrieden geben. Friedrich verpasste damit seinen fünften Saisonsieg im großen Schlitten. Zuvor hatten die deutschen Piloten alle bisherigen Viererbob-Konkurrenzen für sich entschieden.

Den Sieg sicherte sich der Kanadier Justin Kripps mit 0,07 Sekunden vor dem Letten Oskars Kibermanis und Maxim Andrijanow aus Russland (+ 0,13 Sekunden). Dem nach dem ersten Durchgang nur auf Rang sechs liegenden Friedrich fehlten 0,16 Sekunden zum Sieg und 0,03 Sekunden auf Rang drei.

Der nach dem ersten Lauf überraschend Führende Monegasse Rudy Rinaldi stürzte im zweiten Durchgang. Sein Schlitten richtete sich aber wieder auf, in der Endabrechnung reichte es jedoch nur zu Rang 19.

Der Olympia-Zweite Nico Walther, der beim Saisonstart in Winterberg gewonnen hatte, fuhr mit Paul Krenz, Alexander Rödiger und Eric Franke auf der Olympia-Bahn von 1980 auf Platz fünf (+ 0,39 Sekunden). Der am Königssee erfolgreiche Europameister Johannes Lochner musste sich mit Christian Rasp, Lukas Frytz und Florian Bauer mit Rang sieben (+ 0,59 Sekunden) zufrieden geben. (dpa)