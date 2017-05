DEB-Team bei Eishockey-WM

Köln. Die deutschen Eishockey-Cracks erleben eine herbe Enttäuschung gegen Dänemark. Trotz toller Moral unterliegt das deutsche Team den Dänen mit 2:3.

Von Martin Sauerborn, 12.05.2017

Nach dem 3:2-Zittersieg gegen die Slowakei hatte Moritz Müller einen Einblick in das Seelenleben der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegeben. „Nach den drei Spielen gegen die großen Nationen, mussten wir uns erst einmal in unserer neuen Rolle einfinden“, erklärte der Kapitän der Kölner Haie den wackligen Auftritt. Die Wandlung vom krassen Außenseiter zum leichten Favoriten war der DEB-Auswahl schwer gefallen. Die Last, dieses für den Viertelfinaleinzug so wichtige vierte WM-Gruppenspiel gewinnen zu müssen, ließ die deutschen Beine schwer werden. Vielleicht bemühte sich Bundestrainer Marco Sturm deshalb nach dem Spiel am Mittwoch sofort das Slowakei-Spiel zum „Brustlöser“ auszurufen. Die Einschätzung des 38-Jährigen blieb eine Hoffnung. Auch gegen Dänemark tat sich der WM-Gastgeber mehr als schwer und musste eine bittere 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1 )-Niederlage nach Verlängerung hinnehmen. Vor den beiden letzten Gruppenspielen am Samstag gegen Italien (20.15 Uhr/Sport1) und am Dienstag gegen Lettland ist der Einzug in die Runde der besten Acht in ernsthafter Gefahr.

Sturm schickte gegen die erst einmal siegreichen Dänen mit einer Ausnahme das gleiche Team wie gegen die Slowaken auf das Eis der mit 18629 Zuschauer ausverkauften Lanxess Arena. Für den leicht angeschlagenen NHL-Goalie Thomas Greiss, der als Back-up auf der Bank Platz nahm, hütete Danny Aus den Birken das Tor. Der Bundestrainer musste zudem auf den gesperrten Patrick Hager verzichten, der am Samstag wieder ran darf. Möglicherweise läuft gegen Aufsteiger Italien auch Hoffnungsträger Leon Draisaitl auf. Der NHL-Jungstar von den Edmonton Oilers landet heute gegen 11 Uhr in Frankfurt und fährt dann direkt weiter in seine Heimatstadt Köln. „Wir müssen erst einmal schauen, wie er körperlich drauf ist“, äußerte sich Marco Sturm zurückhaltend. Dem 21-jährigen Center stecken immerhin 92 NHL-Spiele und ein neunstündiger Flug in den Beinen.

Auch ohne Greiss, Hager und Draisaitl fand das deutsche Team sofort ins Spiel. Schon nach 25 Sekunden hatte Frederik Tiffels den ersten Treffer auf dem Schläger. Die Deutschen spielten locker, schnell und gingen in Führung. Patrick Reimer zeigte seine Torjäger-Qualitäten und versenkte den Puck volley zum 1:0 (9.). Gut eine Minute später durften die Fans erneut jubeln. Der junge Dominik Kahun bat die Dänen in der neutralen Zone zum Eistänzchen und schickte dann Yannic Seidenberg auf die Reise. Der Münchner bediente seine Vereinskollegen Brooks Macek und es stand 2:0 (10.). Die DEB-Mannschaft hatte alles im Griff, bis die Abwehr doppelt patzte. Innerhalb von 25 Sekunden ließ Aus den Birken die Scheibe zweimal in den Slot prallen, wo kein deutscher Verteidiger abräumte. Frederik Storm und Morten Poulsen standen richtig und die Partie auf Anfang.

Der schnelle Ausgleich wirkte nach. Die deutsche Überlegenheit aus dem ersten Drittel war dahin, die Nervosität dafür zurück. Nachdem die Hausherren, die ab der 7. Minute auf den angeschlagenen Müller verzichten mussten, zwei Powerplaychancen verstreichen ließen, hätten die Däne um ihren NHL-Star Nicolaj Ehlers bei einer doppelten Überzahl (14.) in Führung gehen können. Die Strafen von Tiffels und Dennis Reul blieben aber dank guter Unterzahlarbeit ungesühnt.

Das Spiel der Nerven hatte begonnen. Das deutsche Team riss sich am Riemen, kämpfte verbissen und kam durch Gerrit Fauser (53.) und Marcus Kink (54.) zu großen Möglichkeiten. 12:4-Torschüsse zählte die Statistik für die Mannschaft von Marco Sturm. Als aber auch die vierte DEB-Überzahl ohne Treffer blieb und Reimer fünf Sekunden vor Schluss völlig frei am vorzüglichen Dänen-Goalie Sebastian Dahm verzweifelte, ging es in die Verlängerung. Hier scheiterte zunächst Dennis Seidenberg an Dahm, ehe im Gegenzug Peter Regin von Jokerit Helsinki für deutsche Tristess sorgte (63.).

Deutschland: Aus den Birken; Reul, Ehrhoff; D. Seidenberg, Müller; Abeltshauser, Hördler; Krueger; Macek, Kahun, Y. Seidenberg; Reimer, Tiffels, Ehliz; Plachta, Schütz, Gogulla; Kink, Fauser, Wolf. – SR.: Hribik (Tschechien)/Linde (Schweden). – Zuschauer: 18629. – Tore: 1:0 Reimer (8:26/Ehliz, D. Seidenberg), 2:0 Macek (9:43/Y. Seidenberg, Kahun), 2:1 Storm (16:09), 2:2 Poulsen (16:34), 2:3 Regin (62:40.) - Strafminuten: Deutschland 12; Dänemark 8.