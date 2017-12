Horchler in Hochfilzen dabei

Kann beim Weltcup in Hochfilzen nicht an den Start gehen: Biathletin Franziska Preuß.

07.12.2017 Hochfilzen. Biathletin Franziska Preuß kann wegen einer Erkältung bei dem am Freitag beginnenden Weltcup in Hochfilzen nicht starten. Für die ehemalige Staffel-Weltmeisterin wurde Karolin Horchler nachnominiert. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mit.

Bei Preuß dürften damit Erinnerungen an die verkorkste letzte Saison wach werden. Vor einem Jahr war die 23-Jährige beim Weltcup in Östersund Vierte geworden - danach begannen die gesundheitlichen Probleme, später kam sogar das Saison-Aus. Im Sommer kämpfte sich Preuß nach einer Nasennebenhöhlen-Operation zurück.

"Ich habe mit einer halben Stunde Joggen angefangen und geschaut, wie der Körper es verkraftet. Ich musste wirklich bei Null anfangen", schilderte sie ihre Leidenszeit. Beim Saison-Start in Östersund war sie in der Vorwoche auf die Plätze 30, 41 und 46 gelaufen. (dpa)