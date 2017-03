Fourcade holt zwölften Sieg

04.03.2017 Pyeongchang. Die deutschen Biathleten haben beim Biathlon-Weltcup in Pyeongchang in der Verfolgung die Podestplätze klar verpasst. Beim zwölften Saisonsieg des Franzosen Martin Fourcade lief Sprint-Weltmeister Benedikt Doll als bester Deutscher auf Rang acht.

Der Sprint-20. leistete sich zwei Fehler und hatte am Ende 1:20,4 Minuten Rückstand auf die Spitze. Fourcade, er sich bereits am Vortag mit Rang drei im Sprint als erster Skijäger zum sechsten Mal in Serie den Gesamtweltcup gesichert hatte, blieb fehlerfrei und hatte am Ende 34,5 Sekunden Vorsprung vor den ebenfalls ohne Strafrunde gebliebenen Staffel-Weltmeister Anton Schipulin aus Russland. Dritter wurde Sprintsieger Julian Eberhard (3 Fehler/+ 36,7 Sekunden) aus Österreich.

Erik Lesser, der im Sprint noch Fünfter geworden war, musste drei Extrarunden laufen und kam als 13. ins Ziel (+ 1:35,8 Minuten). Arnd Peiffer (2/+ 2:06,9 Minuten) verbesserte sich vom 31. auf den 21. Platz. Der Sprint-13. Roman Rees (3/+ 2:07,9 Minuten) lief auf Position 23, Florian Graf (3/+ 2:35,4 Minuten) wurde 29. (dpa)