Wolverhampton. Beim Grand Slam of Darts kämpft Berry van Peer mit den Tränen. Der Niederländer steht im Spiel gegen Gary Anderson vor einem großen Problem. Seine Pfeile wollen einfach nicht mehr seine Hand verlassen. Van Peer hat Dartitis.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Es ist der zweite Turniertag beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Der junge Niederländer Berry van Peer trifft auf Altmeister Gary Anderson. Eine klare Sache. Anderson gewinnt mit 5:1 und verlässt, wie zu erwarten, als Sieger die Bühne. Allerdings ist der Erfolg des Schotten nur Nebensache. Vielmehr ist das Drama, das sich während der Partie um den jungen Niederländer abspielt, das was dem Zuschauer am Ende in Erinnerung bleibt.

Immer wieder setzt van Peer seine Würfe neu an und wirkt nervlich angegriffen. Er kämpft sichtbar mit den Tränen. Unter Dartsspielern ist diese Erscheinung als "Dartitis" bekannt. Ein Zustand, in dem der Spieler Angst davor hat den Pfeil loszulassen. Der 21-jährige Niederländer ist damit in prominenter Gesellschaft. In der Vergangenheit versagten sogar Weltmeister Eric Bristow die Nerven.

Hochemotionale Szenen beim Darts: Berry van Peer leidet an "Dartitis".



13. November 2017

Anderson erkannte die Situation und baute van Perry nach der Partie sofort auf und nahm ihn in den Arm. Kult-Ansager Russ Bray ließ den jungen Mann zunächst gar nicht mehr los und gab sichtbar etwas Selbstvertrauen zurück. Van Peer bedankte sich auf Twitter für die erhaltene Unterstützung.