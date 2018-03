Trainer-Abgang

25.03.2018 Der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann verlässt einem Medienbericht zufolge den Basketball-Bundesligisten s. Oliver Würzburg zum Saisonende. Wie das Fachmagazin "BIG - Basketball in Deutschland" schreibt, hat der 60-Jährige bereits einen Auflösungsvertrag unterzeichnet.

Bauermann soll angeblich mit einem Wechsel nach Asien liebäugeln. Als Nachfolger soll der frühere Nationalspieler Dennis Wucherer im Gespräch sein. Der 44-Jährige betreut derzeit den Zweitligisten Rheinstars Köln. Der Würzburger Geschäftsführer Steffen Liebler sagte, er wolle "keinen Kommentar" zu dem Bericht abgeben. Bauermann war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Er hatte die Würzburger als Nachfolger von Doug Spradley Anfang 2017 übernommen und einen bis zum Ende der Saison 2019/20 gültigen Vertrag unterschrieben. In seiner ersten Saison kamen die Unterfranken als Tabellen-14. nicht in die Playoffs. In diesem Jahr liegen sie mit 13 Siegen und 13 Niederlagen in Reichweite der K.o.-Runde. (dpa)