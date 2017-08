Kapitän bei EM-Start dabei

30.08.2017 Tel Aviv. Kapitän Robin Benzing hat sich rechtzeitig für den EM-Start der deutschen Basketballer gegen die Ukraine fit zurückgemeldet.

"Dem Knie geht es den Umständen entsprechend gut", sagte der 28-Jährige nach dem Abschlusstraining. "Ich hatte wirklich Glück, die kleine Verletzung hat sich sehr gut entwickelt. Es macht keine Probleme mehr und am Donnerstag geht es voll los." Der Flügelspieler hatte sich beim Supercup vor knapp zwei Wochen eine leichte Bänderverletzung im Knie zugezogen und danach kein Vorbereitungsspiel mehr absolviert.

Auch NBA-Jungstar Dennis Schröder setzt in der ersten Partie am Donnerstag (14.45 Uhr) in Tel Aviv gegen den Außenseiter auf Benzing. "Alle freuen sich, dass er wieder da ist. Das ist auch gut für mich, dass alle nicht auf mich gehen. Robin ist sehr wichtig", sagte der 23 Jahre alte Aufbauspieler der Atlanta Hawks. "Alle sind auf jeden Fall froh, dass es losgeht."

Das deutsche Team trifft in der Gruppenphase zudem auf Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die besten vier Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale, das wie die komplette K.o.-Phase in Istanbul gespielt wird. Die EM endet am 17. September. (dpa)