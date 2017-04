Erster Neuzugang ist perfekt

Köln. Die Kölner Haie haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison: Stürmer Ben Hanowski wechselt von den Augsburger Panther an den Rhein.

Von Martin Sauerborn, 12.04.2017

Auf der Suche nach mehr Durchschlagskraft in der Offensive sind die Kölner Haie bei der Konkurrenz fündig geworden. Am Donnerstag hat der achtfache deutsche Eishockey-Meister mit Ben Hanowski den ersten Neuzugang für die Saison 2017/18 vermeldet. Der Stürmer wechselt von DEL-Konkurrent Augsburger Panther nach Köln und erhält bei den Haien zunächst einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Sowohl Haie als auch Panther waren im Kampf um die Meisterschaft in dieser Saison im Playoff-Viertelfinale knapp gescheitert.

Der 26-jährige, in Little Falls, Minnesota, geborene US-Amerikaner trug in den vergangenen beiden Spielzeiten das Panther-Trikot und machte dabei nachhaltig auf sich aufmerksam. In bislang 111 DEL-Spielen sammelte er für Augsburg 81 Scorerpunkte (44 Tore, 37 Vorlagen). Der Linksschütze wurde 2009 in der dritten Runde an Position 63 von den Pittsburgh Penguins gedraftet, kam für die Penguins allerdings nie zum Einsatz.

Nach vier Jahren an der St. Cloud State University (NCAA) startete Hanowski in der Saison 2012/13 seine Profikarriere bei den Calgary Flames in der NHL. Bis 2015 blieb der heute 26-Jährige in der Flames-Organisation und kam sowohl in der NHL (16 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen) als auch in der AHL für Abbotsford Heat und die Adirondack Flames (115 AHL-Spiele, 29 Tore, 28 Vorlagen) zum Einsatz.

„Ben Hanowski ist ein vielseitiger Spieler, der in allen Situationen eingesetzt werden kann. Er hat sich bereits in der DEL bewiesen und gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Wir freuen uns, ihn nun in unseren eigenen Reihen zu haben“, erklärt Haie-Sportdirektor Mark Mahon zur Verpflichtung Hanowskis. Ben Hanowski trägt bei den Haien künftig die Rückennummer 86.