BBL-Playoffs

09.06.2019 München. Bayerns Basketballer stehen wieder im Finale um die Meisterschaft. Nach einem souveränen Auftritt gegen Vechta erwarten die Münchner nun aber "ein anderes Kaliber". Ein Bayern-Routinier würde am liebsten gleich loslegen, statt noch eine Woche zu warten.

Nach dem souveränen Einzug in den Endspiel-Showdown um die deutsche Basketball-Meisterschaft ist der FC Bayern heiß auf die Titelverteidigung.

"Das war noch nicht unser Ziel, wir müssen noch drei Spiele gewinnen", sagte Münchens Profi Petteri Koponen im Anschluss an das 95:80 (49:41) im Halbfinale gegen RASTA Vechta. Mit einer mannschaftlich starken Leistung ließ der Top-Favorit dem vom famosen Distanzschützen T.J. Bray angetriebenen Außenseiter keine Chance und freut sich nun auf das vierte Finale in sechs Jahren.

Von Sonntag an spielt die Truppe von Coach Dejan Radonjic gegen ALBA Berlin oder die EWE Baskets Oldenburg um den Bundesliga-Titel. "Nochmal ein anderes Kaliber" erwartet Kapitän Danilo Barthel dann.

Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie können die in den Playoffs noch ungeschlagenen Bayern den Beginn des Endspiels kaum erwarten. Die acht Tage Pause bis zum Beginn des Finals müssten nicht sein, meinte Nihad Djedovic. "Eine Woche ist mir persönlich zu viel. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass man sieben Tage bis zum Finale warten muss", haderte der Flügelspieler.

Der Routinier befürchtet, dass den Bayern etwas der Schwung abhanden kommen könnte. Nach einer vollgepackten Saison samt XXL-Programm in der Euroleague zeigten die Münchner gegen Vechta in drei Spielen souveräne Auftritte. Am Samstag war der Sieg trotz eines ganz kurzen Aufbäumens der Gäste nie in Gefahr, die Bayern hatten das Spiel dank taktischer und individueller Überlegenheit absolut im Griff. "Es war eine Freude, gegen sie zu spielen", sagte RASTA-Trainer Pedro Calles. "Sie waren von der Rotation, Größe und Athletik her einfach besser."

Daran konnte auch Bray nichts ändern, der 38 Punkte erzielte und mit zehn verwandelten Dreiern eine Bestmarke in den Playoffs nur knapp verpasste. Laut der Bundesliga hält Hurl Beechum mit elf Dreiern für Bonn im Halbfinale 1999 den Rekord. Im Sommer soll Bray (26) zu Bayern wechseln, wie zuletzt berichtet worden war. "Es gibt viele Gerüchte", sagte er dazu der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt will ich erstmal noch mit diesem Team Zeit verbringen und die letzten Momente einsaugen. In ein paar Wochen weiß ich dann mehr."

Womöglich spielt Bray also bald für den neuen und alten deutschen Meister, mit ihrer Form gehen die Bayern als Anwärter Nummer eins ins Finale. Von der Rollenverteilung aber hält Barthel nichts. "Klarer Favorit, das kann man nicht sagen", meinte der Nationalspieler und erinnerte im Hinblick auf ALBA und Oldenburg: "Wir haben gegen beide Mannschaften dieses Jahr schon verloren." (dpa)