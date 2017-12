Sieg gegen Ludwigsburg

10.12.2017 München. Der FC Bayern München hat auch das dritte Topspiel in der Basketball-Bundesliga deutlich für sich entschieden. Auch die Vielzahl an Spielen kann den Tabellenführer nicht stoppen.

Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Extraklasse in der Bundesliga eindrucksvoll demonstriert.

Nach den souveränen Siegen in den Spitzenspielen bei ALBA Berlin und gegen Serienmeister Brose Bamberg gab es auch am Samstag im Top-Duell für das Überraschungsteam MHP Riesen Ludwigsburg beim 71:91 in München nichts zu holen.

"Absolut beeindruckend", schwärmte Alexander Reil, Liga-Präsident und Vorsitzender der Ludwigsburger, bei Telekom Sport. "Sie haben gezeigt, dass sie in dieser Saison auf sehr hohem Level spielen." Auch Gäste-Coach John Patrick musste nach der zweiten Saison-Niederlage feststellen: "Es war ein klarer und verdienter Sieg der Bayern."

Die Bayern dominieren die Liga mit neun Siegen in Serie und 24:2 Punkten von der Spitze aus, in der Gruppenphase des Eurocups sind sie noch ungeschlagen ebenfalls auf Platz eins. Auch die Befürchtung von Trainer Aleksandar Djordjevic, seine Mannschaft könnte nach den Reisestrapazen und den vielen Matches nachlassen, bewahrheitete sich nicht. "Vier Spiele in acht Tagen - da habe ich mir ein wenig Sorgen gemacht", erklärte der Serbe. "Deswegen war der Sieg heute sehr wichtig."

Während die Bayern der Konkurrenz enteilt sind, erfüllten ALBA Berlin (90:76 in Würzburg) und auch Titelverteidiger Bamberg (80:71 gegen Jena) ihre Pflichtaufgaben. Beim Euroleague-Teilnehmer zeigte der serbische Neuzugang Dejan Musli ein gelungenes Debüt. Am Morgen erst verpflichtet, kam der Center auf zwölf Punkte. "Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man sofort reinkommt und spielt. Aber meine Team-Kollegen haben es mir auch sehr einfach gemacht", kommentierte Musli seinen ersten Auftritt. (dpa)