31.01.2017 München. Nationalspieler Maik Zirbes muss sich mit seinem Debüt für die Basketballer des FC Bayern weiter gedulden.

Die Leihgabe von Maccabi Tel Aviv wird den bereits für das Viertelfinale qualifizierten Münchnern auch noch im Eurocup-Spiel am Mittwoch (20.00 Uhr) gegen Bundesligarivale ratiopharm Ulm fehlen. "Ich habe momentan eine leichte Verletzung am Fuß. Ich bin auf einem Sehr, sehr guten Weg; man wird sehen, wie lange es dauert", sagte der 27 Jahre alte Center. Zirbes ist bis zum Sommer ausgeliehen. Es gibt keine Kaufoption für den FCB in dem bis zum Sommer 2018 gültigen Vertrag beim israelischen Rekordmeister. (dpa)