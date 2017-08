Vor EM-Start

Robin Benzing (M.) will gegen die Ukraine wieder spielen.

29.08.2017 Tel Aviv. Die deutschen Basketballer rechnen mit dem Einsatz des zuletzt angeschlagenen Kapitäns Robin Benzing beim EM-Start gegen die Ukraine.

"Robin hat trainiert. Ob er bei hundert Prozent ist, weiß ich nicht. Aber er bewegt sich in die richtige Richtung", sagte Bundestrainer Chris Fleming nach der ersten Einheit in der EM-Halle von Tel Aviv. "Wir erwarten ihn am Donnerstag."

Flügelspieler Benzing hatte sich beim Supercup vor anderthalb Wochen eine leichte Bänderverletzung im Knie zugezogen und danach kein Vorbereitungsspiel mehr absolviert. "Du merkst, dass jetzt Turnierzeit ist und die Spannung intern steigt, das ist eine gute Sache", sagte Fleming über das Training.

Das deutsche Team trifft am Donnerstag (14.45 Uhr) zum Auftakt der Europameisterschaft auf Außenseiter Ukraine. Die weiteren Vorrundengegner sind Georgien, Israel, Italien und Litauen. Die besten vier Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale, das wie die komplette K.o.-Phase in Istanbul gespielt wird. Die EM endet am 17. September. (dpa)