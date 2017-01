Zweites Triple-Double

28.01.2017 Houston. Basketball-Superstar James Harden hat zum zweiten Mal in dieser Saison die 50-Punkte-Marke geknackt und einen NBA-Rekord aufgestellt. Der Guard der Houston Rockets erzielte beim 123:118 gegen die Philadelphia 76ers 51 Punkte und kam zudem auf 13 Rebounds und 13 Assists.

Es war für ihn das zweite Triple-Double - also eine Partie mit zweistelligen Werten in drei Kategorien - mit gleichzeitig über 50 Punkten in dieser Saison. Der 28-Jährige ist der erste Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga NBA, dem das gelungen ist.

Bereits am Silvesterabend hatte Harden mit 53 Punkten, 16 Rebounds und 17 Assists in einem Spiel geglänzt. Gegen Philadelphia gelangen ihm nun allein im dritten Viertel 19 Punkte. "Er hat so gut gespielt, wie man nur spielen kann", sagte Coach Mike D'Antoni. "Ich habe viele Spieler gesehen, aber es geht nicht viel besser als das." Harden sagte: "Ich habe nur versucht, aggressiv nach vorne zu spielen." (dpa)