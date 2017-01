29.01.2017 Berlin. Titelverteidiger Bamberg bleibt dem ungeschlagenen Spitzenreiter Ulm in der Basketball Bundesliga auf den Fersen. Die Franken gewannen beim Schlusslicht Rasta Vechta deutlich mit 96:68 und liegen damit weiter nur zwei Punkte hinter Ulm auf Platz zwei.

Nach den beiden Euroleague-Niederlagen während der Woche hatten die Brose Bamberg beim Aufsteiger keine Schwierigkeiten. Bester Werfer bei den Gästen war Jerel McNeal mit 18 Punkten. An den Topteams dran bleibt medi Bayreuth. Die Franken gewannen bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 79:76 und sind weiter Fünfter.

ALBA Berlin feierte unterdessen den zehnten Sieg in Serie. Die Berliner gewannen daheim gegen die Gießen 46ers mit 85:84 (43:39), mussten dabei aber Schwerstarbeit verrichten. Nach gutem Beginn verloren die Berliner ein wenig den Faden und mussten so bis in die Schlusssekunden um den Erfolg zittern. Bester Werfer bei ALBA war Malcolm Miller mit 15 Punkten. Bei den Gießenern kam Dwayne Evans auf 17 Zähler. (dpa)