Lob von Kumpel Schröder

Daniel Theis hat für viele das Zeug zum NBA-Spieler. Auch von Kumpel Dennis Schröder gibt es reichlich Lob. Für den Sprung in die beste Liga der Welt will Theis mit Brose Bamberg in den anstehenden Finals Werbung in eigener Sache betreiben.

Wenn es nach Kumpel Dennis Schröder ginge, dann könnte sich Daniel Theis schon längst in der besten Basketball-Liga der Welt messen.

Der Profi des deutschen Meisters Brose Bamberg ist eines der vielversprechendsten Talente hierzulande und stellt bei den Franken nun schon in der dritten Saison nacheinander seine Klasse unter Beweis. In der am Sonntag beginnenden Finalserie will Theis den Meisterschafts-Hattrick feiern. Ein erneuter Erfolg könnte einen möglichen Abschied des 25-Jährigen gen Amerika beschleunigen.

Längst steht der gebürtige Niedersachse im Fokus von Scouts aus der nordamerikanischen Eliteliga NBA, und das nicht nur wegen seiner 2,04 Meter Körpergröße, der 108 Kilogramm oder einer markanten Tätowierung von der rechten Schulter den ganzen Arm hinunter bis zum Handgelenk.

Jüngst wurde Theis beim Heimsieg im Halbfinale gegen den FC Bayern am Spielfeldrand nicht nur vom Nationalmannschafts-Kollegen Schröder beobachtet. Neben dem Aufbauspieler saß dessen NBA-Coach Mike Budenholzer von den Atlanta Hawks. "Er hat ihn gelobt und gesagt, dass es für uns passt", erzählte Schröder danach. "Ich hoffe, dass er den Sprung schafft. Ich werde alles dafür geben, dass er rüberkommen kann." Die Basketballer kennen sich aus ihrer Zeit in Braunschweig.

Inzwischen spielt Schröder in der NBA gegen Weltstars wie LeBron James - Theis dagegen beweist sich (noch) in der Bundesliga. Wie gut er das macht, zeigte die BBL-Auszeichnung als Verteidiger des Jahres, die er für die aktuelle Spielzeit bekam. Theis hat derzeit die beste Block-Statistik der Liga vorzuweisen, zudem ist er einer der besten Rebounder. Spektakuläre Dunkings sind darüber hinaus Theis' Markenzeichen. Und von draußen werfen kann er auch noch.

Sein Vertrag in Bamberg läuft nach dieser Saison aus. Sollte sich das Team im Gegensatz zu den vergangenen Jahren zum Teil auflösen, könnte auch er sich eine neue Herausforderung suchen. Wie für jeden Basketballer ist auch für Theis die beste Liga der Welt ein Traum. Im ersten Anlauf klappte das nicht: 2013 wurde er beim Draft, der traditionellen Talentewahl, von keinem der 30 NBA-Teams ausgewählt. Im Sommer 2014 spielte er Summer League für die Washington Wizards.

Dann zeigte er in der Bundesliga, was er kann. Mit dem dritten Meistertitel in Serie könnte sich Theis dann verabschieden von Brose. Wohin? Kumpel Schröder hat diesbezüglich eine klare Idee.