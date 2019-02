Roger Kluge führt das BDR-Aufgebot bei der Bahnrad-WM in Polen an.

13.02.2019 Frankfurt. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat sein 24-köpfiges Aufgebot für die Bahnrad-Weltmeisterschaften vom 27. Februar bis 3. März im polnischen Pruszkow benannt.

An der Spitze des WM-Kaders stehen die Madison-Titelträger Roger Kluge aus Eisenhüttenstadt und der Berliner Theo Reinhardt sowie die Olympiasiegerin und Ex-Partnerin der verunglückten Kristina Vogel, Miriam Welte. Wie angekündigt ist der viermalige Bahn-Weltmeister Maximilian Levy nicht im Aufgebot. Der 31 Jahre alte Cottbuser musste sich kürzlich einem Eingriff an der Schulter unterziehen und will bei der Geburt seines dritten Kindes dabei sein. (dpa)