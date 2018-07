01.07.2018 Edmonton. Die Edmonton Oilers haben den deutschen Eishockey-Nationalstürmer Tobias Rieder verpflichtet. Damit wird Rieder Teamgeführte von Topstar Leon Draisaitl. Das verkündete der kanadische NHL-Club auf seiner Homepage.

Insgesamt dreieinhalb Jahre spielte Rieder bei den Arizona Coyotes und wechselte während der vergangenen Saison zu den Los Angeles Kings. Insgesamt kommt der Landshuter bislang auf 312 NHL-Einsätze, in denen er 55 Treffer erzielte. Der Vertrag des Flügelstürmers bei den Los Angeles Kings wurde aber nicht verlängert, so dass Rieder zum 1. Juli als vereinslos galt.

Wie das US-Internetportal "The Athletic" berichtete, waren neben den Oilers auch die kanadischen Teams der Calgary Flames, der Montreal Canadiens und der Vancouver Canucks an Rieder interessiert. Auch die Florida Panthers und die New York Rangers hatten ihre Finger nach dem Bayern ausgestreckt. (dpa)