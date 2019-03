WTA-Turnier

30.03.2019 Miami. Die Australierin Ashleigh Barty hat die Damen-Konkurrenz beim prestigeträchtigen Tennis-Turnier in Miami gewonnen und damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert.

Die 22-Jährige siegte im Finale 7:6 (7:1), 6:3 über die ehemalige Weltranglisten-Erste Karolina Pliskova aus Tschechien. Barty feierte ihren insgesamt vierten Turniersieg und wird sich in der neuen Weltrangliste am Montag auf den neunten Rang verbessern. So weit oben war Barty bislang noch nie notiert.

Im Herren-Finale am Sonntag stehen sich der Schweizer Altmeister Roger Federer und Titelverteidiger John Isner aus den USA gegenüber. (dpa)