Florian Mayer gab in Budapest auf.

25.04.2017 Budapest. Nach einer Erstrunden-Aufgabe wartet Tennisprofi Florian Mayer weiter auf seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr. In Budapest zog der Bayreuther in der Partie gegen Sergej Stachowski beim Stande von 4:6, 0:3 zurück.

Am Vortag war bereits Maximilian Marterer zum Auftakt gescheitert. Die mit 540 310 Euro dotierte Sandplatz-Veranstaltung geht damit ohne deutsche Beteiligung weiter. (dpa)