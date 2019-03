DEL-Playoffs

24.03.2019 Augsburg. Den Augsburger Panthern fehlt noch ein Erfolg zum Einzug ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. Durch das 4:3 (0:1, 1:2, 2:0) nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG führt das Team von Trainer Mike Stewart die Best-of-Seven-Serie mit 3:2 an.

Am Freitag (19.30 Uhr) können die Panther mit einem Sieg in Düsseldorf die erste Halbfinal-Teilnahme seit neun Jahren perfekt machen.

Ryan McKiernan (19. Minute), Marco Nowak (36.) und Alexander Barta (37.) sorgten für die Düsseldorfer nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Matthew Fraser (22.) für eine 3:1-Führung. Doch Jaroslav Hafenrichter (43.) und David Stieler 44 Sekunden vor Schluss retteten Augsburg in die Verlängerung. In der Extraspielzeit erzielte Thomas Holzmann (62.) den vielumjubelten Siegtreffer für die Gastgeber. "So zurückzukommen und dann zu gewinnen, ist eine Wahnsinnssache", erklärte Torschütze Holzmann bei Magenta-Sport. (dpa)