19.08.2019 New York. Andrea Petkovic ist mit einem klaren Sieg in das Tennis-Turnier von New York gestartet. Die Darmstädterin bezwang die Chinesin Zhang Shuai nach 84-minütiger Spielzeit mit 6:3, 6:4.

Im Achtelfinale trifft die Nummer 89 der Weltrangliste nun auf die Siegerin der Partie zwischen Camilla Giorgi aus Italien und der Russin Margarita Gasparjan. Das letzte Vorbereitungsturnier auf die am 26. August beginnenden US Open ist mit 250 000 Dollar dotiert. (dpa)