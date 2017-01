Sportjahr 2017

01.01.2017 Bonn. Weder Fußball-WM noch Olympische Spiele - und dennoch verspricht auch 2017 hochklassigen Sport. Von Angelique Kerber bis Konstanze Klosterhalfen. Wir haben die Höhepunkte 2017 zusammengestellt.

Ein Jahr ohne Fußball-WM oder -EM und Olympische Spiele - für Sportfans unvorstellbar? Mitnichten: Denn 2017 finden gleich einige Top-Ereignisse statt. Für die Sportlerin des Jahres Angelique Kerber geht es beispielsweise darum, die Führung in der Weltrangliste zu verteidigen, die Formel 1 sucht nach Rosbergs Rücktritt einen neuen Weltmeister. Und mit dem Confed-Cup kommen auch die Fußball-Fans auf ihre Kosten.

Und auch im GA-Verbreitungsgebiet stehen einige Events auf dem Plan. Neben dem Bonn-Marathon und Triathlon findet auch der Allstar-Day der Basketballer in Bonn statt. Für die Sportler aus der Umgebung geht es ebenfalls um Medaillen. So darf sich sich die Wahl-Bonnerin Mieke Kröger auf die Rad-WM im norwegischen Bergen freuen. Konstanze Klosterhalfen aus Königswinter hofft derweil auf eine WM-Teilnahme in London.

Das bringt 2017 Foto: Jan Woitas 29.12. - 06.01. Vierschanzentournee Bereits 2016 hat das erste große Sportevent des neuen Jahres begonnen: die Vierschanzentournee. Bis zum 6. Januar springt die Elite in vier Wettkämpfen um den Sieg. Als Favoriten werden der 17-jährige Domen Prevc (Slowenien), Kamil Stoch (Polen), Daniel-André Tande (Norwegen und Stefan Kraft (Österreich) gehandelt. Der Vorjahreszweite Severin Freund musste verletzungsbedingt einen Teil der Vorbereitung auslassen. Ein Podiumsplatz wäre eine Überraschung.

Foto: dpa 11.01. - 29.01. Handball-WM Vor gut einem Jahr sorgte Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit seinem Team bei der Europameisterschaft für eine faustdicke Überraschung. Die DHB-Herren holten den Titel. Es folgte Bronze bei den Olympischen Spielen. Bei der WM in Frankreich will Deutschland um die Medaillen mitspielen. Für Sigurdsson ist es das letzte große Turnier im Dienste des DHB. Der Coach wechselt nach Japan.

14.01. Allstar-Day Mitte Januar ist die Elite der Basketball-Bundesliga zu Gast im Telekom Dome. Dort findet einmal mehr der Allstar-Day statt. Und ein Lokalmatador ist mit von der Partie. Baskets-Spieler Ryan Thompson wird im Team international auflaufen.

Foto: Joe Castro 16.01. - 29.01. Australian Open In Australien begann 2016 für Angelique Kerber ein unglaubliches Jahr. Die Sportlerin des Jahres feierte gegen Venus Williams den ersten Grand-Slam-Erfolg ihrer Karriere. Somit startet die Kielerin als Titelverteidigerin in Melbourne.

Foto: Tannen Maury 05.02. Super Bowl Das frühe Aus kam für Titelverteidiger Denver Broncos doch überraschend. Es wird also in diesem Jahr einen neuen Sieger beim Super Bowl geben. Die 51. Auflage des American-Football-Highlights findet dieses Mal in Houston statt.

Foto: Guillaume Horcajuelo 07.02. - 19.02. Ski-Alpin-WM Seit 14 Jahren gehört Felix Neureuther zur alpinen Ski-Elite. Zwölf Weltcup-Siege hat der 32-Jährige eingefahren. Der ganz große Wurf gelang Neureuther erst einmal in der Mannschaft. Was ist bei der Ski-WM in St. Moritz für die DSV-Fahrer drin?

Foto: Antonio Bat 08.02. - 19.02. Biathlon-WM Sie ist 23 Jahre alt und gerade 1,60 Meter groß. Doch sie ist jetzt schon eine ganz Große: Laura Dahlmeier dominiert bislang den Biathlon-Weltcup. Bei der WM in Hochfilzen sollen weitere Medaillen her. Zwei Mal Gold hat die Biathletin bei den Titelkämpfen bereits eingesammelt.

Foto: Terje Pedersen 22.02. - 05.03. Nordische Ski-WM Im finnischen Lahti findet bereits zum siebten Mal die Nordische Ski-WM statt. Auch deutsche Athleten gehören zu den Medaillenkandidaten. Allen voran die Kombinierer, die den Weltcup nach Belieben dominieren.

Foto: Julian Smith 26.03. Formel-1-Auftakt Einen Titelverteidiger wird es in der Formel 1 in diesem Jahr nicht geben. Nico Rosberg hat unmittelbar nach seiner Krönung zum Champion den Rücktritt erklärt. Damit liegt die Favoritenrolle wieder bei Lewis Hamilton. Der Auftakt findet erneut in Melburne, Australien, statt.

Foto: MMP 02.04. Bonn-Marathon Anfang April gehört die Bonner Innenstadt wieder den Läufern. Dann findet der Bonn-Marathon statt. Mehrere Tausend Athleten aus Bonn und dem Umland werden erwartet.

Foto: S. Diepold 05.05. - 21.05. Eishockey-WM Wenn die Temperaturen langsam steigen, steht tatsächlich die Eishockey-WM auf dem Programm. Und in diesem Jahr direkt vor der Haustür. So werden zahlreiche Spiele in Köln ausgetragen. Wie schlägt sich das deutsche Team?

Foto: Kay Nietfeld 27.05. DFB-Pokal-Finale Ende Mai wird in Berlin das Pokalfinale ausgetragen. Die Vorjahresfinalisten Bayern und Dortmund befinden sich noch im Rennen. Neben den beiden Top-Teams träumen noch sechs weitere Bundesligisten vom Endspiel im Olympiastadion.

Foto: Alejandro Garcia 03.06. Champions-League-Finale Borussia Dortmund, Bayern München und Bayer Leverkusen würden zu gerne Anfang Juni nach Wales reisen. Wales? Dort findet das Champions-League-Finale statt. Doch mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Atletico Madrid gibt es noch einige weitere heiße Eisen im Feuer.

Foto: Horst Müller 11.06. Bonn-Triathlon Zum 27. Mal findet in der City im Sommer der Bonn-Triathlon statt - wenn das Wetter mitspielt. Aufgrund des Hochwassers wurde der Triathlon im vergangenen Jahr zu einem Duathlon umfunktioniert. Luca Heerdt war über die beiden Disziplinen der Schnellste.

Foto: Maurizio Gambarini 17.06. - 02.07. Confed-Cup Seit 1997 wird der "Confed-Cup" unter diesem Namen ausgetragen. Und zwar im gastgebenden Land der kommenden WM. Er gilt als Generalprobe für das große Fußball-Turnier. Deutschland ist als Weltmeister dabei. Bundestrainer Joachim Löw hat allerdings bereits angekündigt, nicht alle Stammspieler mitzunehmen.

Foto: Yoan Valat 01.07. - 23.07. Tour de France In Düsseldorf beginnt im Juli das Rennen um das gelbe Trikot. Damit startet die Tour de France zum vierten Mal in Deutschland. Die deutschen Radprofis liebäugeln wohl eher mit dem grünen Trikot.

Foto: Gerry Penny 03.07. - 16.07. Wimbledon In Wimbledon gelang Venus Williams gegen Angelique Kerber die Revanche für die Final-Niederlage in Melbourne. Kerber dürfte auch in diesem Jahr zu den Favoriten zählen. Bei den Herren ruhen die Hoffnungen einer ganzen Nation auf dem Titelverteidiger Andy Murray.

Foto: MLH 14.07. - 30.07. Schwimm-WM Bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft 2016 fuhr Marco Koch gleich zwei Siege ein. Jetzt soll es auch auf der "normalen" Bahn gelingen. In Budapest findet die WM statt.

04.08. - 13.08. Leichtathletik-WM Für Konstanze Klosterhalfen aus Königswinter steht im August das Saisonhighlight auf dem Programm. In London startet die Mittelstreckenläuferin bei der Leichtathletik-WM. Auch weitere Sportler aus dem GA-Verbreitungsgebiet hoffen auf eine Teilnahme.

Foto: dpa 17.11. - 24.11. Straßenrad-WM Im "Tor zu den Fjorden" wird die Straßenrad-WM ausgetragen. Die deutschen Hoffnungen ruhen schon traditionell auf Einzelzeitfahrspezialist Tony Martin. Dabei gewann bei der letzten WM mit Mieke Kröger sogar eine Wahl-Bonnerin eine Medaille.

Foto: José Méndez 26.11. Formel-1-Saisonfinale In Abu Dhabi findet das 20. Rennen der Formel-1-Saison statt. Es ist das letzte Rennen der Saison und spätestens dann sollte der neue Weltmeister feststehen.

Foto: Guido Kirchner 01.12. Gruppenauslosung WM Das sportliche Highlight 2018 wirft seine Schatten voraus. Vom 14. Juni bis 15. Juli wird in Russland der Fußball-Weltmeister gesucht. Mit der Gruppenauslosung beginnt für die Teilnehmer dann die finale Vorbereitung auf das Großturnier.

(Simon Bartsch)