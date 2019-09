WTA-Turnier in Zhengzhou

Schied zum vierten Mal nacheinander in der ersaten Runde aus: Angelique Kerber.

10.09.2019 Zhengzhou. Auch mit ihrem neuen Interimstrainer Dirk Dier hat Angelique Kerber die nächste Auftaktniederlage kassiert.

Im chinesischen Zhengzhou verlor die beste deutsche Tennisspielerin nach einem vergebenen Matchball mit 7:5, 4:6, 6:7 (6:8) denkbar knapp gegen die US-Amerikanerin Alison Riske. Nach 2:50 Stunden war das Aus für die 31-jährige Kielerin gegen die Weltranglisten-34. besiegelt.

Kerber wartet damit weiter seit ihrer Zweitrunden-Niederlage in Wimbledon auf den ersten Sieg und schied zum vierten Mal nacheinander in der ersten Runde aus.

Für das neue Duo Kerber und Dier war die mit 1,5 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung das erste gemeinsame Turnier. Die Nummer 15 der Welt will mit dem Nachwuchs-Bundestrainer in den kommenden Turnier-Wochen in Asien einen Weg aus der sportlichen Krise finden. Für Zhengzhou hatte Kerber als Reaktion auf ihre schwachen Ergebnisse eine Wildcard angenommen. (dpa)