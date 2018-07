10.07.2018 London. Der argentinische Tennisprofi Juan Martin del Potro hat das Viertelfinale von Wimbledon komplettiert. Der Weltranglisten-Vierte gewann die Fortsetzung seines Achtelfinals gegen den Franzosen Gilles Simon 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5).

Die Partie war am Vorabend nach drei Sätzen wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Der frühere US-Open-Sieger fordert am Mittwoch den spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal heraus.

Der Schweizer Titelverteidiger Roger Federer trifft in der Runde der besten Acht des Rasenturniers in London auf den Südafrikaner Kevin Anderson. Zudem werden in den Duellen zwischen dem Serben Novak Djokovic und dem Japaner Kei Nishikori sowie zwischen dem Kanadier Milos Raonic und John Isner aus den USA die Halbfinalisten ermittelt. (dpa)