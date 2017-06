Strengere Überwachung

20.06.2017 Washington. Von der nächsten Saison an müssen auch die Golfprofis im Kampf gegen Doping Bluttests abliefern. Dies kündigte die PGA-Tour an. Außerdem soll von Oktober an auch die Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) übernommen werden.

Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an den angeblich zu laschen Doping-Tests im Golf gegeben. Viele Stars hatten vor der Rückkehr ihres Sports ins Olympia-Programm vor einem Jahr die gängige Praxis kritisiert. Top-Golfer Rory McIlroy aus Nordirland stellte seinerzeit fest: "Ich könnte Wachstumshormone nehmen und käme damit durch, denn die kann man mit Urintests nicht nachweisen. Die Dopingproben im Golf sind noch weit hinter anderen Sportarten zurück." (dpa)