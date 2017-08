Die Erstrunden-Matches

Die Bonnerin Annika Beck unterlag in ihrem AUftaktmatch bei den US Open Julia Görges deutlich.

28.08.2017 New York. Titelverteidigerin Angelique Kerber wirkt vor ihrem Auftaktmatch bei den US Open am Dienstag entspannt. Die Bonnerin Annika Beck unterlag im deutschen Duell Julia Görges.

Angelique Kerber lächelte nach einem gelungenen Stoppball - und die tobenden Fans riefen lauthals ihren Namen. In den Trainingstagen vor ihrem Aufaktmatch am Dienstag bei den US Open wirkte die kriselnde Titelverteidigerin sichtlich entspannt. Über eine Gruppe von besonders hartnäckigen Anhängern auf dem Grandstand freute sich die Kielerin bei einer Übungseinheit besonders.

"Man sieht einfach, dass Angie wieder Spaß am Tennis hat. Sie hat zuletzt unheimlich hart gearbeitet", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner dem SID und meinte: "Wenn sie die ersten Runden übersteht, kann es für sie hier sehr weit gehen."

Während die an Position sechs gesetzte Kerber ("New York ist magisch für mich") am zweiten Turniertag auf die Japanerin Naomi Osaka (WTA-Nr.45) trifft, zogen Julia Görges und Florian Mayer in die zweite Runde ein. Annika Beck aus Bonn bekam beim 1:6, 0:6 gegen die an Position 30 gesetzte Görges eine Lehrstunde erteilt.

Florian Mayer (Bayreuth) kämpfte sich zu einem 7:5, 0:6, 6:3, 6:4 gegen Rogerio Dutra Silva (Brasilien) und gewann sein erstes Hartplatzmatch in diesem Jahr.

In Flushing Meadows standen insgesamt 17 deutsche Profis im Hauptfeld - neun Frauen und acht Männer. In der Nacht zum Dienstag MESZ hatte Mitfavorit Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) seinen ersten Auftritt.

Die Augen richten sich aber aich auf Kerber, die Queen von Queens 2016. Es ist das zweite Mal nach den Australian Open in Januar, dass die 29-Jährige als Titelverteidigerin in ein Major-Event geht. Down under war im Achtelfinale Schluss. "Diesmal fühle ich mich aber entspannter als noch in Melbourne. Ich versuche, die Dinge etwas leichter zu nehmen. Das macht es einfacher", meinte Kerber, die in diesem Jahr noch ohne Turnersieg ist: "Diese Zeit war aber wichtig für mich, um mich weiter zu entwickeln."

Auch für die frühere Weltranglistenerste Kim Clijsters gehört die Linkshänderin zu den Topfavoritinnen - trotz Formkrise und Ellbogenbeschwerden. "Angie hat flinke Beine, kann sich abstoßen und kommt schnell wieder zurück, das ist sehr wichtig. Sie bewegt sich da draußen auf dem Court einfach großartig", sagte die dreimalige Flushing-Meadows-Siegerin aus Belgien im Interview mit SportsKeeda.

Und die an Position sechs gesetzte Kerber holt sich im Kampf gegen die Krise Hilfe von außen. Sie verpflichtete für die US Open ihren Ex-Coach Benjamin Ebrahimzadeh, der das "Team Angie" um Trainer Torben Beltz ergänzt. "Ich wollte nach Wimbledon einen neuen Impuls. Benny und ich kennen uns gut", begründete Kerber die Personalie.

Von der Tatsache, dass sie bei den vergangenen beiden Hartplatz-Turnieren in Toronto und Montréal insgesamt nur eins von drei Matches gewann und wenig Spielpraxis sammeln konnten, will sich Kerber nicht beirren lassen. "Ich setze immer wieder auf New York - so ist das in meiner Karriere", meinte Kerber schmunzelnd.

In Flushing Meadows war sie 2011 als Nummer 92 der Welt völlig überraschend ins Halbfinale eingezogen, ehe die Fed-Cup-Spielerin im vergangenen Jahr nicht nur die US-Open-Trophäe gewann, sondern sich an gleicher Stelle auch erstmals die Führung in der Weltrangliste sicherte. (SID)