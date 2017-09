Bonn. Unter der Überschrift "Vor xx Jahren . . ." veröffentlichen wir alte, sehr alte und uralte Bilder, um an tragische, komische, echte, vor allem aber an lokale Helden zu erinnern. Diesmal: Jupp Sauerborn

Vor 69 Jahren gewann Jupp Sauerborn "Rund in Bonn". 1948 war der Bonner Radrennfahrer schon 30 Jahre alt (Foto rechts), startete aber gerade erst durch. Der Krieg hatte ihn die besten Jahre gekostet, doch nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft 1947 wollte es Sauerborn noch einmal wissen.

Bei "Rund in Bonn" feierten 1948 20.000 Zuschauer seinen Sieg. 1949 zählte er bei der deutschen Straßenmeisterschaft zu den Favoriten. Warum er nur 15. wurde? "Am Abend davor hatte ich zu viel Rotwein und Bier getrunken", erzählte Sauerborn später. Dennoch bekam er ein Jahr darauf die Chance, beim Rennstall Bauer Profi zu werden. Als Wasserträger bestritt der Mann vom Bonner RV die Deutschland-Rundfahrt und Etappenrennen in Luxemburg und Süditalien.

Mit 36 Jahren musste er seine Karriere beenden, weil er sich bei einem Nachtrennen eine schwere Verletzung zugezogen hatte. Anschließend eröffnete er einen Fahrradladen und bediente dort mit derbem rheinischem Charme ("Watt willste"). Sauerborn starb 2000 im Alter von 82 Jahren.