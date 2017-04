21.04.2017 Woking. Formel-1-Pilot Fernando Alonso wird seinen Dienstwagen für das Indy500 erstmals am 3. Mai auf dem Indianapolis Motor Speedway testen. Dabei handelt es sich um den Mittwoch nach dem Russland-Rennen.

Der Spanier lässt den traditionsreichen Grand Prix von Monaco am 28. Mai aus, um zeitgleich an dem legendären Indy500 für das Team McLaren-Honda-Andretti teilzunehmen. Der 35-Jährige besucht bereits an diesem Wochenende in Alabama das Andretti-Team. Direkt nach seinem Heim-Grand-Prix am 14. Mai in Spanien fliegt der zweimalige Formel-1-Champion in die USA, um am darauffolgenden Montag das erste Freie Training in Indianapolis zu bestreiten. (dpa)