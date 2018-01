Tournee-Rekordsieger

Janne Ahonen kehrt mit 40 Jahren in den Skisprung-Weltcup zurück.

10.01.2018 Der fünfmalige Vierschanzentournee-Sieger Janne Ahonen kehrt zum Skifliegen in Bad Mitterndorf in den Weltcup zurück.

Der 40-Jährige wird bei den Wettkämpfen in Österreich an diesem Wochenende als einziger Finne an den Start gehen, wie das finnische Skisprung-Team auf Facebook mitteilte. Seine Teamkollegen Ville Larinto, Andreas Alamommo und Lauri Asikainen werden derweil zum Continental Cup nach Bischofshofen reisen.

Ahonen, der in seiner Karriere 36 Weltcup-Springen gewonnen hat, fliegt auf den Schanzen nach mehreren Rücktritten nur noch hinterher. Sein bestes Resultat im Olympia-Winter ist bislang ein 34. Platz beim Heimspiel in Kuusamo. (dpa)