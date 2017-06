"Bin da, wenn er möchte"

02.06.2017 Paris. Andre Agassi kann sich eine weitere Tätigkeit als Coach von Tennisstar Novak Djokovic vorstellen. "Wenn er mich in Wimbledon oder New York dabei haben will, werde ich da sein", sagte Agassi dem TV-Sender Eurosport mit Blick auf die restlichen beiden Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr.

"Immer, wenn es geht, werde ich dabei sein, wenn er möchte", sagte der Amerikaner, der den Serben bei den derzeit laufenden French Open in Paris erstmals betreut.

Wegen privater Verpflichtungen wird der Ehemann von Deutschlands Tennis-Legende Steffi Graf aber nicht das gesamte Turnier über in Paris dabei sein. Seine vielen Termine seien anfangs auch der Grund dafür gewesen, warum er gezögert habe, das Angebot von Djokovic anzunehmen. "Aber dann hat Steffi gesagt: Vielleicht macht es dir Spaß", erzählte Agassi, der deshalb bereits ein paar Tage vor Beginn der French Open nach Paris gekommen war, um Djokovic kennenzulernen. "Er ist ein sehr inspirierender Mensch", sagte Agassi.

Djokovic hatte Ende des Jahres die Zusammenarbeit mit Boris Becker nach drei erfolgreichen Jahren beendet und sich im Frühjahr auch von seinem langjährigen Coach Marián Vajda getrennt. (dpa)