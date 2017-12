Tickets für erste K.o.-Runde

07.12.2017 Leipzig. Das Achtelfinale der Handball-WM der Frauen ist schon vor dem Vorrundenfinale fast komplett. Am Donnerstag lösten Slowenien, Schweden, Tschechien und Ungarn die Tickets für die erste K.o.-Runde.

Die letzten zwei Achtelfinalteilnehmer ermitteln am Freitag Montenegro, Brasilien und Japan in der Gruppe C, in der Russland und Dänemark bereits durch sind. Eines dieser fünf Teams wird im Achtelfinale Gegner der DHB-Auswahl sein.

Slowenien schaffte in der Gruppe A durch einen 28:22-Sieg gegen Paraguay den Sprung unter die besten 16 Turniermannschaften. Tabellenführer Rumänien bezwang Angola mit 27:24. Der Olympia-Zweite Frankreich und Spanien trennten sich 25:25.

Schweden kam in der Gruppe B dank eines 38:24-Erfolges gegen Argentinien in die nächste Runde, für die sich auch Ungarn durch ein 31:28 gegen Polen qualifizierte. Tschechien kassierte gegen Titelverteidiger Norwegen zwar eine herbe 16:34-Pleite, kann aber wie Ungarn (beide 4:4 Punkte) vom Gruppenfünften Polen (2:6) wegen des gewonnenen Direktvergleichs nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Tabelle verdrängt werden. (dpa)