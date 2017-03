Nürburgring. Am Samstag fällt der Startschuss zur Langstreckenmeisterschaft. Erstmals finden nur neun statt zehn Rennen statt. Der Bonner Luca Ludwig pilotiert einen Nissan des Zakspeed-Teams.

Von Oliver Ermert, 24.03.2017

An diesem Samstag startet die Langstreckenmeisterschaft Nürburgring in ihre 41. Saison. 194 Rennwagen sind gemeldet, darunter 34 GT-3-Fahrzeuge. In den GT-3-Boliden wechseln sich zahlreiche ehemalige und aktuelle DTM-Piloten ab. Das Eröffnungsrennen ist einer von zwei Läufen, die vor dem 24-Stunden-Rennen am 27./28. Mai stattfinden. Teams und Hersteller nutzen die VLN-Rennen im Vorfeld traditionell zur Vorbereitung auf den Langstreckenklassiker.

Zum ersten Mal nach 40 Jahren finden in diesem Jahr nur neun statt zehn VLN-Läufe statt. Die Veranstaltergemeinschaft bestand in der Vergangenheit aus zehn regionalen Motorsportclubs, von denen jeder ein Rennen ausrichtete. Ein Club schied aus, da waren's nur noch neun. „Ein Rennen weniger bedeutet eine nicht unerhebliche Reduzierung der Einsatzkosten für unsere Teams“, redet Karl Mauer, Generalbevollmächtigter der VLN, den abgespeckten Kalender schön.

Mehr Unruhe hatten bei Teams und Fahrern bauliche Maßnahmen an der Nordschleife ausgelöst. Ausgangs des Streckenabschnitts Brünnchen wurde im Winter das Kiesbett beseitigt und durch Rasengittersteine ersetzt. „Das ist doch nicht zu fassen“, ärgert sich Nordschleifen-Urgestein Olaf Manthey. Er befürchtet, dass Fahrer die Auslaufzone fortan in ihre Ideallinie einbeziehen könnten.

Die Verantwortlichen nahmen sich die Kritik zu Herzen und bauten die Gittersteine rechtzeitig vor den ersten Probe- und Einstellfahrten am vergangenen Samstag teilweise zurück. Auch an der Reifenfront hat sich einiges getan. Die sogenannten „Entwicklungsreifen“, die ausgesuchten Teams überlassen wurden und deutlich schneller waren als die frei verkäuflichen Pneus, sind nun verboten.

Nicht mehr dabei ist der Wochenspiegel-Porsche. Nach zehn erfolgreichen Porsche-Jahren wechselt die Truppe um Georg Weiss auf einen Ferrari 488 GT 3. Die erste Ausfahrt auf der Nordschleife brachte keine unlösbaren Probleme. „Am Anfang habe ich keine großen Erwartungen. Für die weitere Saison würde ich mir einen Platz auf dem Podium wünschen“, gibt sich Weiss locker.

Weniger locker geht es bei den Spitzenteams von Audi, Bentley, BMW, Mercedes und Porsche zu. Bei Audi hat das in Meuspath ansässige Phoenix-Team seinen Werkstatus verloren. Speerspitze der Ingolstädter sind jetzt die Teams von Land und WRT. In einem Land-Audi greift auch der aus Burgbrohl stammende Pierre Kaffer ins Lenkrad. Die beiden Abt-Bentley werden u. a. von dem Waltroper Christian Mamerow und dem Kölner Christopher Brück pilotiert. Für BMW tritt nach vielen Jahren der Abstinenz das Schnitzer-Team wieder auf der Nordschleife an. Die Bayern vertrauen etwa auf die Dienste von Timo Scheider. Der war am Ende der vergangenen Saison von Audi aus dem DTM-Kader aussortiert worden. Der Reifenhersteller Falken setzt neben seinem Porsche erstmals einen BMW ein. Mercedes schickt mit HTP, Black Falcon und Haribo drei werksunterstützte Teams an den Start. Im Cockpit der Bonner werden sich Lance David Arnold, Uwe Alzen und Renger Van Der Zande abwechseln. Die Porsche von Manthey, Frikadelli und Falken sind ebenfalls wieder mit von der Partie.

Der Bonner Luca Ludwig startet auf dem Nissan des Zakspeed-Teams. Die Japan-Flunder wird seit einem Jahr in Niederzissen entwickelt. Der Bonner Adam Osieka, nach wie vor Teamchef und Fahrer in Personalunion, wird einen seiner Getspeed-Porsche pilotierten. Die Bonner Brüder Helmut und Horst Baumann sind auf einem Lexus ebenso wieder dabei wie Stein Tveten aus Bad Honnef auf seinem Porsche.

Das Training findet von 8.30 bis 10 Uhr statt, das Rennen über vier Stunden startet um 12 Uhr.