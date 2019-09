Baseball-EM 2019

Bonn. Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft ist mit einem Erfolg in die Heim-EM in Bonn und Solingen gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Steve Janssen gewann gegen Schweden in der Rheinaue 9:1.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.09.2019

Zu später Stunde ist der deutschen Baseball-Nationalmannschaft ein Auftakt nach Maß in die Baseball-EM in Bonn und Solingen gelungen. Aufgrund zahlreicher Regenunterbrechungen begann die Auftaktpartie der deutschen Auswahl in der Rheinaue gegen Schweden mit gut zwei Stunden Verspätung, sie endete um kurz nach Mitternacht mit einem 9:1-Erfolg. Zuvor hatten rund 1400 Zuschauer dem Wetter getrotzt und auf die ofizielle Eröffnung im Rheinauepark gewartet, an der unter anderem auch der Oberbürgermeister Ashok Sridharan teilnahm.

Der deutschen Mannschaft gelang ein Auftakt nach Maß. Nach zwei Walks und drei Hits führten die Gastgeber früh 3:0, Schweden verkürzte am Ende des 1. Innings auf 1:3. Die Mannschaft von Steve Janssen erhöhte in den folgenden Innings und setzte sich in den letzten beiden Innings mit vier weiteren Runs auf 9:1 ab. Am Abend trifft die deutsche Auswahl auf Großbrittanien. Die Briten müssen zuvor allerdings die Begegnung gegen Top-Favorit Niederlande zu Ende bringen, die aufgrund der Dunkelheit unterbrochen wurde. Für die deutsche Mannschaft geht es bei der Heim-EM auch um die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele. Die ersten fünf der EM qualifizieren sich. Auftaktsiege gelangen auch den Medaillenkandidaten Italien mit einem 16:2-Erfolg über Frankreich, Spanien mit einem knappen 3:2 über Kroatien und Israel mit einem 6:1 über Tschechien.