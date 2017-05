Curry mit 36 Punkten

23.05.2017 San Antonio. Die Golden State Warriors haben sämtliche zwölf Spiele in der aktuellen Playoff-Runde der NBA gewonnen. Erneut überragte das Duo Stephen Curry und Kevin Durant. Bei den San Antonio Spurs deutet sich das Karriere-Ende eines Leistungsträgers an.

Der Golden State Warriors sind einfach nicht zu stoppen. Das Team der Basketball-Stars Stephen Curry und Kevin Durant hat nach dem 129:115 (65:51) bei den San Antonio Spurs problemlos zum dritten Mal nacheinander das Playoff-Finale der nordamerikanischen Profiliga NBA erreicht.

Die Warriors zogen als erste Mannschaft in der Geschichte der Liga mit 12:0-Siegen ins Endspiel ein und sicherten sich den Titel in der Western Conference. Egal ob es gegen die Cleveland Cavaliers mit LeBron James geht oder die Boston Celtics den 1:2-Rückstand noch drehen können - der vierfache Champion geht als Favorit in die Finalspiele, die ab dem 1. Juni starten werden. "Das war der nächste Schritt. Wir benötigen vier weitere Siege um die Saison zu vollenden", kündigte Warriors-Profi Draymond Green nach dem dritten Sweep, dem Seriensieg ohne Niederlage, in der diesjährigen K.o.-Runde an.

Mit Curry und Durant besitzen die Warriors zwei Spieler, die jeden Gegner auseinander nehmen können. Curry erzielte in Spiel vier 36 Punkte, Durant kam auf 29 Zähler. "Sie haben uns geführt. Sie sind unglaublich", schwärmte Co-Trainer Mike Brown, der weiterhin den verletzten Headcoach Steve Kerr auf der Bank vertritt. Mit Green und Klay Thompson verfügt das Star-Ensemble über weitere All-Stars und Leistungsträger.

"Wir haben einen großartigen Lauf", erklärte Curry die überragende Form seiner Truppe. "Wir wissen auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit, worauf es ankommt. Wir haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet und haben jetzt auf die Chance auf die Meisterschaft." Durant ergänzte: "Wir haben einfach viel Spaß gemeinsam. Jeder kämpft für den anderen."

Bei den unterlegenen Spurs könnte es im Sommer ein weiterer Spieler der goldenen Ära seine Laufbahn beenden. Nach Tim Duncan im letzten Jahr denkt nun Manu Ginobili ernsthaft über ein Karriere-Ende nach. Bei seiner Auswechslung gab es für den 39 Jahre alte Argentinier tosenden Beifall sowie "Manu, Manu"-Rufe. "Es war sehr emotional", fasste er zusammen. "Mir fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich bin sehr dankbar dafür." Der Südamerikaner, seit 2002 in Texas, gewann mit den Spurs vier Mal den NBA-Titel. (dpa)