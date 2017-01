Ausfall bei Live-Stream der Handball-WM

Handballtorhüter Silvio Heinevetter in Aktion.

13.01.2017 Bonn. Beim ersten Spiel der deutschen Herrenmannschaft gegen Ungarn fiel der Live-Stream des Handballspiels über mehrere Minuten aus. Da das Free-TV das Spiel nicht zeigt, blieb der Bildschirm für viele Fans gezwungenermaßen schwarz.

Da die Handball-WM der Herren dieses Jahr nicht im Free-TV übertragen wird, sollte das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn in Live-Streams übertragen werden. Die DKB besitzt als Sponsor der deutschen Nationalmannschaft die Rechte für den deutschen Markt und bot einen Stream an, der jedoch kurz nach Beginn zusammenbrach. Auch der Stream auf Youtube funktionierte nicht.

Über zwanzig Minuten Spielzeit verpassten die Fans und mussten vor dem Schriftzug "Dieses Video ist nicht verfügbar" ausharren, bis das Bild wieder verfügbar war. In den sozialen Netzwerken machten sich viele Fans ihrem Ärger über die verpatzte Übertragung Luft.

Die Handball-WM die am 11. Januar in Frankreich begonnen hat und noch bis zum 29. Januar läuft, wird von den Handball-Experten Markus Götz und Uwe Semrau kommentiert. Ihnen, sowie allen Fans und Spielern ist es zu wünschen dass die nächsten Übertragungen störungsfrei ablaufen und der Spaß am Sport wieder im Vordergrund steht. (Katharina Hamann)