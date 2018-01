Olympischer Stichtag

Cortina d’Ampezzo. Das gab es noch nie: Der Schweizer Toni Sailer gewinnt bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo 1956 drei Goldmedaillen. Am 31. Januar gewinnt er Gold im Slalom. Mit vier Sekunden Vorsprung.

Was ist Toni Sailer für die Zeitgenossen nicht alles: „Tänzer und Kämpfer am Berg“, „Das Phänomen aus Kitzbühel“, „Der Ski-Artist vom Hahnenkamm“ oder einfach nur „Der weiße Blitz von Kitz“. Die Reporter bei den Olympischen Winterspielen von Cortina d’Ampezzo haben nur Superlative für den Star der Spiele 1956 übrig. Verständlich, denn alle drei möglichen Goldmedaillen bei den Alpinen Wettbewerben zu gewinnen, das hat es vorher noch nicht gegeben – und es wird es auch nur noch ein einziges Mal geben.

Den ersten Sieg schafft der 20-Jährige im Riesenslalom, und das überaus deutlich mit sechs Sekunden Vorsprung. Für den Slalom an diesem 31. Januar 1956 sehen die Auguren neben Sailer den Japaner Chiharu Igaya in der Favoritenrolle. Die Bedingungen sind katastrophal: „Die Piste vereist, ungriffig und glatt. Schneestürme jagen über den Col Oruscie, als die eisige Steilwand freigegeben wird“, schreibt Ernst Erd in seinem Buch „Athleten machen Schlagzeilen“. Ein wahres Sturzrennen ist die Folge. Fred Rieder hat für das Bertelsmann-Olympiabuch nachgerechnet: Nur fünf der 89 Starter kommen in den beiden Läufen ohne Sturz ins Ziel. Mehrere Dutzend rappeln sich nach mehr oder weniger intensiven Schneeberührungen wieder auf, haben mit dem Ausgang des Rennens aber nichts zu tun. 32 Stangenkünstler scheiden aus.

Am Tag danach wird Sailer auch die Abfahrt gewinnen und sagt den Reportern wie nach fast jedem Sieg: „Heut’ ist’s halt wieder g’loffen“, wie Ernst Erd schreibt. In seiner Heimat wird er ein paar Tage später begeistert empfangen. Dass die Blaskapelle bei 20 Grad minus keinen Ton herausbekommt, weil die Instrumente eingefroren sind, spielt da keine Rolle. Nach drei Weltmeistertiteln zwei Jahre später in Bad Gastein versilbert Sailer seinen Ruhm, wird Schauspieler, Hotelier, später Fernsehreporter und in den 70er Jahren der Verantwortliche für die Alpinen in Österreich. Eine seiner Entdeckungen: der junge Franz Klammer.

Auf einer Stufe mit Toni Sailer wird zwölf Jahre später der Franzose Jean-Claude Killy stehen, der bei den Spielen von Grenoble den Triumph Sailers wiederholt, allerdings mit wesentlich knapperen Vorsprüngen als sie der Österreicher herausfuhr. Auch Killy vermarktet seine Popularität und wird ein erfolgreicher Geschäftsmann. In den 80er Jahren ist er der Kopf der Bewerbung für Albertville 1992 und wird danach Chef des Organisationskomitees. Auch eine olympische Karriere.