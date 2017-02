Am 45. Geburtstag

16.02.2017 Eishockey-Superstar Jaromir Jagr hat den nächsten Meilenstein in der nordamerikanischen Profiliga NHL erreicht.

Der Tscheche bereitete an seinem 45. Geburtstag beim 6:5-Sieg seiner Florida Panthers bei den San Jose Sharks das zwischenzeitliche 5:3 durch Aleksander Barkow (53. Minute) vor und erreichte damit seinen 1900. Scorer-Punkt (759 Tore und 1141 Assists). "Ich habe mir darüber wirklich keine Gedanken gemacht", erklärte der Routinier nach dem Spiel.

Lediglich Legende Wayne Gretzky steht mit insgesamt 2857 Punkten (894 Toren und 1963 Vorlagen) in der ewigen Scorer-Rangliste der NHL vor Jagr. "Er ist ein großartiger Spieler. Er wird in die Hall of Fame kommen, wenn seine Karriere vorbei ist - wann auch immer das ist", schwärmte Floridas Trainer Tom Rowe über seinen Star. (dpa)