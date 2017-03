Wolfsburg/Köln. In diesen turbulenten Playoff-Tagen, ist der Kanadier Shawn Lalonde so etwas wie die Konstante bei den Haien. Seine Tore lassen den KEC weiter vom Halbfinale träumen.

Von Martin Sauerborn, 20.03.2017

Christian Ehrhoff mag es verbal etwas bedächtiger. Die ganz großen Emotionen sind nicht das Ding des ehemals bestbezahltesten Verteidigers des Eishockey-Universums. Nach dem 1:0 seiner Kölner Haie am Sonntag in Wolfsburg und der Abwehr des zweiten Matchpucks der Grizzlys im sechsten Spiel der Playoff-Viertelfinale-Serie „best of seven“ schwelgte der 34-Jährige aber in Superlativen. „Er ist super drauf, er trifft die Dinger super, ein Supertor.“ Dreimal „super“ von einem 862-fachen NHL-Profi. Darauf kann sich Shawn Lalonde etwas einbilden.

Von Spiel eins der Berg- und Talfahrt gegen Wolfsburg bis Spiel sechs präsentiert sich der 26-jährige Verteidiger auf hohen Eishockey-Niveau. „Shäng Peng, the hammer“, beschrieb er seinen Schuss am Sonntag in der 56. Minute lächelnd. „Er knallt die Dinger, wenn wir es brauchen“, lobte der ebenfalls stark auftrumpfende KEC-Kapitän Moritz Müller.

Nach einem Kampf auf Biegen und Brechen mit Vorteilen für die Haie war es Lalonde, der die Partie ganz auf die Seite des KEC zog. Bei doppelter Überzahl hämmerte er eine Vorlage von Philip Gogulla unter das Dach des von Felix Brückmann erneut vorzüglich bewachten Grizzly-Tores. Ein Tor, das Serie zum 3:3 ausglich und dem Team von Trainer Cory Clouston nach einem 1:3-Rückstand das nicht mehr für möglich gehaltene siebte und entscheidende Spiel am Dienstag (20 Uhr, Lanxess Arena) bescherte. Nur einmal in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga ist es einem Team in einer „best of seven“-Serie gelungen, einen solchen Rückstand noch in einen Sieg zu drehen. Das waren 2008 die Frankfurt Lions im Viertelfinale gegen die Iserlohn Roosters.

Die Chance, dieses Kunststück zu wiederholen, hing für die Kölner vor allem in der 49. Minute am seidenen Faden. Nick Johnson hatte getroffen und ganz Wolfsburg lag sich jubelnd in den Armen. Die Schiedsrichter Stephan Bauer und Lars Brüggemann gingen auf Hinweis von KEC-Torwart Gustaf Wesslau aber zum Videobeweis und verweigerten dem Tor die Anerkennung: Schlittschuhtor mit aktiver Bewegung lautete die offizielle Begründung. „Kick it like Messi“, beschrieb Shawn Lalonde den Hackentrick von Johnson. Glück hatten die Haie aber nicht nur, dass die Unparteiischen richtig entschieden, sondern auch, weil Grizzly-Stürmer Stephen Dixon die Scheibe in der Mitte nicht mehr berühren konnte. „Die Erleichterung war groß“, gab Kapitän Müller zu.

So aber belohnten sich die Haie durch das schon vierte Playoff-Powerplaytor von Shawn Lalonde. „Über 60 Minuten gesehen war das unsere beste Leistung in dieser Serie“, freute sich Moritz Müller. Christian Ehrhoff sah ebenfalls einen verdienten Sieg: „Wir sind immer dran geblieben und waren das bessere Team. Wir haben wieder zu unserem Spiel gefunden“, sagte der Verteidiger, der sich wie das gesamte Team steigerte und in dieses intensive Playoff-Duell biss.

Von den Spielern wollte sich keiner länger an den schwachen Leistungen in den Spielen drei (0:4) und vier (1:5) und den Umständen um die Freistellung von Patrick aufhalten. „Wir machen wieder unser Spiel, checken konsequent vor und stehen defensiv gut. Alles andere liegt hinter uns“, erklärte Lalonde. „Jetzt rocken wir am Dienstag unsere Arena“, freut sich der Matchwinner auf die Entscheidung und den Heimvorteil. Genau wie Christian Ehrhoff: „Es gibt nichts Schöneres im Eishockey als ein siebtes Spiel in den Playoffs. Das macht richtig Spaß.“ Vor allem, wenn Shawn Lalonde weiter so hämmert und die Haie deshalb die Chance auf das Halbfinale haben.