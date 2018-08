Dominic Thiem steht nach dem Sieg über Taylor Fritz im Achtelfinale der US Open.

31.08.2018 New York. Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat sich zum dritten Mal in Serie für das Achtelfinale der US Open qualifiziert.

Der Weltranglisten-Neunte besiegte den ehemaligen Juniorenchampion Taylor Fritz aus den USA mit 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4. Thiem trifft am Sonntag entweder auf Vorjahresfinalist Kevin Anderson aus Südafrika oder den kanadischen Aufsteiger Denis Shapovalov. (dpa)