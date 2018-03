Bonn. Nach der Winterpause schicken wir die nächsten Mitglieder des G-A-Teams wieder in die Vereine in Bonn und der Region. Sie haben die Wahl. Welche Sportart sollen unsere Mitarbeiter Sebastian Knauth und Britta Röös testen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2018

Nachdem der Frühling sich zunehmend in unseren Gefilden ausbreitet und wir unsere Winterspecials mit dem Skiclub Bonn und dem EHC Troisdorf schadlos überstanden haben, schicken wir nun die nächsten Probanden ins Rennen. Das G-A-Team testet wieder Sportarten. Wir stellen die Sportler, Sie wählen die Sportart.

Da hätten wir beispielsweise Sebastian Knauth im Angebot. Unser Online-Mitarbeiter bepflügte einst die Aschenplätze in Bonn und der Region als begnadeter Kreisliga-Kicker. Und auch heute ist er noch sportlich aktiv. Nicht ganz so rund liefen dagegen seine bisherigen Auftritte für das G-A-Team. Zunächst scheiterte Sebastian an der Challenge, die die Wasserballer der SSF Bonn sich überlegt hatten und auch beim Kunstturnen lagen Anspruch und Realität doch ein wenig auseinander. Die kommenden Aufgaben werden allerdings nicht leichter. So ist Sebastian nominiert für Ringen beim TKSV Duisdorf, Rollkunstlauf beim SC Fortuna Bonn, Baseball bei den Bonn Capitals, Rennrollstuhlfahren bei den SSF Bonn oder Karate bei Budo Linz.

Unsere Mitarbeiterin Britta Röös wagte sich gleich zwei Mal für das G-A-Team auf Neuland. Zunächst probierte sie sich in der Trendsportart Quidditch, dann absolvierte sie ein Probetraining beim Rollitennis E.V. und wurde dort schnell an ihre Grenzen geführt. Dementsprechend können Sie unserer ehemaligen Volontärin beim Kyudo der SSF Bonn etwas Ruhe gönnen. Eine ruhige Kugel sollte sie beim Bowling der Bowlingfreunde Bonn dagegen nicht schieben. Außerdem im Angebot Tischtennis beim TTC Uedorf, Fahrsport beim Reit- und Fahrverein Alfter oder Floorball bei den Dragons.

Bis zum kommenden Dienstag können Sie noch entscheiden, welche Sportart getestet werden soll. Ist Ihre Sportart nicht dabei, Sie hätten aber gerne Besuch vom G-A-Team? Schicken Sie eine E-Mail an online-sport@ga-bonn.de.