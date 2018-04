Sie haben die Wahl

Bonn. Das G-A-Team ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Dieses Mal stellen sich unsere Mitarbeiterinnen Kathrin Nitschke und Sabrina Bauer der Wahl. Sie stimmen ab, welches Probetraining absolviert werden soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2018

Für die Mitglieder unseres G-A-Teams steht jeweils das dritte individuelle Probetraining auf dem Programm. GA-Mitarbeiterin Kathrin Nitschke zeigte bereits ihre Stärken im Taekwondo und Wanderkanufahren. Darüberhinaus bewies sich unser Sport-Tausendsassa in den Mannschafts- und Specialaufgaben Rudern und Ski Alpin. Doch von Ruhe keine Spur. Rasant darf es weitergehen. Zur Wahl stehen deshalb Baseball bei den Capitals Bonn, Basketball bei der BG Bonn, Tennis beim BTHV Bonn, Rugby beim Rugby-Club Bonn-Rhein-Sieg sowie Fahrsport beim Reit- und Fahrverein Alfter.

Auch unsere Redakteurin Sabrina Bauer hat einige Probetraining hinter sich. So trainierte sie bereits an der Seite von U18-Weltmeister Falk Petersilka Judo mit dem 1. Godesberger Judo-Club sowie Chearleeding beim TKSV Duisdorf. Auch für Sabrina haben wir einige "neue" Sportarten im Repertoire. So stehen Lacrosse bei den SSF Bonn und Boxen beim BSC Bad Neuenahr-Ahrweiler erstmals zur Wahl. Darüberhinaus können Sie zwischen Rope Skipping beim Godesberger Turnverein, Crossminton beim SSV Happerschoß sowie Rollstuhlbasketball beim ASV Bonn zur Wahl. Abstimmen können Sie bis zum kommenden Donnerstag.

Sie wollen, dass wir auch Ihren Verein besuchen? Melden Sie sich unter online-sport@ga-bonn.de.