Bonn. GA-Volontär Laszlo Scheuch stellt sich der Herausforderung des G-A-Teams und testet eine ihm unbekannte Sportart. Sie stimmen ab, welchen Verein er besucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2018

Zurzeit lässt sich Laszlo Scheuch die Sonne auf den Pelz scheinen. Unser Volontär befindet sich im wohlverdienten Urlaub. Allerdings hat der faule Lenz schon bald ein Ende. Denn wir schicken Laszlo mal wieder hinaus in die weite Sportwelt, um eine ihm unbekannte Sportart zu testen. Seine bisherigen Leistungen für unser G-A-Team waren ordentlich. So bewies er Kondition beim Orientierungslauf, ein einigermaßen ruhiges Händchen am Schießstand und kam ordentlich ins Schwitzen beim Ringen.

Nun suchen wir eine neue Herausforderung für ihn und haben auch zwei Sportarten im Gepäck, die wir bislang noch nicht angeboten haben. Da wäre zum Beispiel Darts beim 1. Steeldart-Verein Niederkassel. Auch dort könnte er sein ruhiges Händchen trainieren, gerne im bunten Darts-Hemd oder doch lieber Badminton? Der SSV Heimerzheim bietet uns dazu die Chance. Außerdem stehen Karate beim Budo Linz sowie Jazz Dance bei der Jazz Devils Dance Company zur Wahl. Bis zum kommenden Dienstag können Sie abstimmen.