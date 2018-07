Bonn. Dieses Mal schicken wir unsere GA-Mitarbeiterin Britta Röös ins Rennen. Welche Sportart soll sie für das G-A-Team testen. Sie stimmen ab.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2018

Normalerweise übernimmt Britta Röös bei uns die Dienste in der Online-Redaktion oder haut am News-Desk in die Tasten, für das G-A-Team probiert sich unsere ehemalige Volontärin aber auch gerne mal als Versuchskaninchen. So testete sie bereits Quidditsch, zeigte ihr Können beim Floorball und schwang den Tennisschläger beim Rollstuhltennis. Bei allen Sportarten machte sie eine gute Figur. Daher suchen wir erneut eine besonders schwere Herausforderung für Britta.

Bis zum kommenden Freitag können Sie abstimmen. Welchen Verein soll Britta besuchen? Neu im Programm haben wir bei dieser Wahl T'ai Chi. Die asiatische Kampfkunst wird bei der Taoist Arts Organisation Bonn gelehrt. Außerdem stehen Softball bei den Bonn Capitals, Fechten beim OFC Bonn sowie Pool Billard beim Pool Billard Sport Club Bonn zur Wahl. Jetzt liegt es an Ihnen.