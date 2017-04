GA-Sportlerwahl

BONN. Die Kandidaten für die Wahl zum GA-Sportler des Monats März 2017 stehen fest, bis Montag (10. April) wird online über diese Seite abgestimmt. Zwei Individualisten und drei Mannschaftssportler stehen zur Wahl.

Drei der fünf Kandidaten bei der Wahl zum GA-Sportler des Monats März haben bereits Erfahrung als Sieger: Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen hat die Trophäe schon zweimal geholt, zuletzt vor gerade mal vier Wochen. Rennrolli Alhassane Baldé stand im März 2014 in der Lesergunst ganz oben und Handballer René Lönenbach im Dezember 2015.

Auf der Vorschlagsliste stehen neben den Altbekannten diesmal zwei erstmals nominierte Mannschaftsspieler. Deren Chancen sind groß, weil ihre Teams im März das Publikum begeisterten: Julian Gamble vom Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets Bonn und Connor Krempicki vom Fußball-Regionalligisten Bonner SC. Die Abstimmung läuft online.

Schon wieder Konstanze Klosterhalfen im Kandidatenkreis? Ja, schon wieder – den Grund lieferte die 20-Jährige Anfang März, als sie zwei Wochen nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels bei der Hallen-EM in Belgrad die Silbermedaille über 1500 Meter holte. Nur die überragende Britin Laura Muir war schneller. Klosterhalfens 4:04,45 Minuten bedeuteten nationalen U23-Rekord.

Alhassane Baldé war selbst sehr überrascht, dass er bereits so frühzeitig die Voraussetzung für seine Teilnahme an der paralympischen Leichtathletik-WM im Juli in London schuf: Über 800 Meter (1:39,6 Minuten) und 1500 Meter (3:06,54) erfüllte der Rennrollstuhlfahrer der SSF Bonn die geforderten Werte. „Das Gute daran ist, dass ich mich jetzt ohne Druck auf die WM vorbereiten kann “, so der 31-Jährige.

Für René Lönenbach lief es prächtig im März. Die Tormaschine von Handball–Regionalligist HSG Rheinbach/Wormersdorf garantierte seinem Club den Kontakt zur Spitzengruppe der Tabelle. Zuletzt versenkte der Linksaußen das Leder beim 29:22 gegen Düsseldorf achtmal im gegnerischen Tor. Auch wenn der angehende Garten- und Landschaftsbauer vielleicht die Veranlagung für höhere Aufgaben mitgebracht hat, hält er sich inzwischen für „zu alt, um noch Profihandballer zu werden“. Die Regionalliga-Torjägerliste führt er nach 22 Spielen mit überragenden 142 Einschlägen an.

Im Gegensatz dazu tritt Connor Krempicki selten durch Tore in Erscheinung. Der offensive Mittelfeldspieler des Bonner SC repräsentiert die Fußball-Feinkostabteilung des Viertligisten, er ist ein „Gestalter“. Auf die feine Art trug er maßgeblich zu den Punktgewinnen bei, die den BSC dem Klassenerhalt im März entscheidend näherbrachten. Krempicki, gekommen von der U 23 des FC Schalke 04, galt früh als großes Talent. Zwischenzeitlich geriet seine Karriere ins Stocken – so fand der 22-Jährige den Weg nach Bonn – zum Glück für den BSC. Krempickis Saisonkonto schmücken vier Tore und sieben Torvorlagen.

In die Kategorie Vollstrecker gehört wiederum Julian Gamble. Der US-Center ist neben Spielmacher Josh Mayo für den Höhenflug der Telekom Baskets Bonn verantwortlich. Gambles Beitrag: eine traumwandlerische Treffsicherheit am Brett – auch deshalb ist Bonn in puncto Zwei-Punkte-Trefferquote ein Topteam der Bundesliga, hat die Playoff-Runde so gut wie sicher erreicht – und kann an diesem Mittwoch erstmals in der Vereinsgeschichte in das Finale eines europäischen Wettbewerbs einziehen.